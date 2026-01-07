Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

İş sonu tazminatı



Becayiş istiyor
07 Ocak 2026 22:59
İş sonu tazminatı

Bir üniversite hastanesinde kadrolu olarak çalışmaktayım başka bir üniversite hastanesine 4 b li olarak atanmaya hak kazandığım takdirde istifa ettigim kurumdan tazminat alabiliyor muyum?

Çok Yazılan Konular

Aralık Ayı Enflasyon TahminiMemurlar net maaş robotu hesabı yanlış yapması.%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıAralık enflasyonu 0.89 toplam zam oranı 18.60 1000 tl lik zam ne durumdaKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi90'lı Yıllarda Karşılaştırmalı Enflasyon ve Memur Zammı HaberiNe kadar maaş alıyorsunuz? (halk ve akraba dilinde)% 3 Kesinti ne zaman olacak? Kademe ve Derece Saydırma

Sözlük

meydanı boş bulmak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 salavat 1 umre 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturmaEski belediye başkanı, bıçaklı saldırıda öldürüldüMardin'de iki kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin 1 gözaltıTayini çıkan validen 4 öğrencili köy okuluna veda ziyaretiSanal kumarda mal varlığını kaybeden öğretmen hayatına son verdi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.