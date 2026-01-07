Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Geçici görevlendirme uzatmak için dilekçe


07 Ocak 2026 23:06
Geçici görevlendirme uzatmak için dilekçe

31 ağustos 2025 te 6 aylık görevlendirmem başladı 28 şubat 2026 da bitecek ve görevlendirme zamanında olan mazeretim ortadan kalktı. Nasıl bi dilekçe vermeliyim sadece uzatmak istiyorum diye mi yazmam gerek yoksa mazeret mi sunmalıyım


ragnar1568
Aday Memur
07 Ocak 2026 23:08

Bir de şunı merak ediyorum görevlendirme yapılan cezaevindeki müdürğn talebi yeterli olur mu

