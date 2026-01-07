Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Yıllık İzinde Periyodik Muayene İşlemleri Hakkında


07 Ocak 2026 23:10
Yıllık İzinde Periyodik Muayene İşlemleri Hakkında

Büyükşehirde çalışıyorum ama yakında izne çıkacağım memlekete, birliğime dilekçe yazsam sağlık işlerimi izinde halletmek için, memleketteki hastaneye resimli sevkle periyodik muayene işlemleri için başvurabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

MSB Ankara Bölgesi Promosyon MiktariTerfi Sistemi DeğişikliğiPolis Maaşlarına İyileştirmenin Askeri Personele EtkisiSiirt'teki Lojmanlarda CinayetOYAK 2026 Mayıs Kâr Payı

Sözlük

salavat 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 güne bir söz bırak 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 umre 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 meydanı boş bulmak 1

Son Haberler

Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturmaEski belediye başkanı, bıçaklı saldırıda öldürüldüMardin'de iki kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin 1 gözaltıTayini çıkan validen 4 öğrencili köy okuluna veda ziyaretiSanal kumarda mal varlığını kaybeden öğretmen hayatına son verdi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.