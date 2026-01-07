Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Kalmak istiyorum butonu var ama kota sorun olurmu


07 Ocak 2026 23:33
Kalmak istiyorum butonu var ama kota sorun olurmu

1. Bölge statüsüne geçen deprem illerinde kalmak istiyorum butonu açıldı,gelen yazıya göre isteyen herkesin kalması gerekiyor diye biliyorum

1. Bu bölgelere deprem zamanı gelen biriyim ve Kendi memletinde görev yapan çok kişi var kota sıkıntısı olurmu?

2.kimse gitmek istemezse herkes nasıl kalacak?


cossato9
Aday Memur
08 Ocak 2026 00:46

.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Korsan taksi kullanımı hakkndaGönüllü şarkEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGönüllü Şark Şırnak mı Hakkari mi tavsiye? İcralık polisler50 Yaş tayiniyle ilgiliŞarktan çıkan iller için butonİcra acil dönüş yapın lütfen.Kayseri özel okul Amirin sağlık için izin vermeme yetkisi var mi?

Sözlük

umre 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 güne bir söz bırak 1 meydanı boş bulmak 1 salavat 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 ayrı dünyaların insanıyız 1

Son Haberler

Usulsüz Sendika Üyesi Yapan Memurun Soruşturmasını Hangi Makam Yürütür?8 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıMeteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!Aydın'da 'domuz eti ile kavurma ikramı' iddiasına yalanlamaKülliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.