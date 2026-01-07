istifaya dönüş süresi

istifa etmek istediğimiz tarihten kabaca ne kadar süre önce dilekçe vermeliyiz, yani dönüş yapmaları ne kadar sürüyor aşağı yukarı bilen var mı

istifa etmek istediğimiz tarihten kabaca ne kadar süre önce dilekçe vermeliyiz, yani dönüş yapmaları ne kadar sürüyor aşağı yukarı bilen var mı