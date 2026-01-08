İl içinde eş durumu doğru bilinen yanlışlar!

Arkadaşlar bir çok yerde denk geliyorum bazı arkadaşlar ?il içinde eş durumu olmaz? diyor. Bu arkadaşların sağlık bakanlığı il içi atama yönergesinden haberleri hiç mi yok merak ediyorum.

Sağlık bakanlığı il içi yönergesinin 11. Maddesi: Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 11- (1) Ulaşım koşulları dikkate alınarak Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen

esaslara göre döneme bağlı kalmaksızın yer değişikliği yapılabilir.? diyor. Bu yönergeyi ve bu maddeyi nasıl inkar edebiliyorlar merak ediyorum.