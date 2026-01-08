Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İl içinde eş durumu doğru bilinen yanlışlar!


08 Ocak 2026 08:58
İl içinde eş durumu doğru bilinen yanlışlar!

Arkadaşlar bir çok yerde denk geliyorum bazı arkadaşlar ?il içinde eş durumu olmaz? diyor. Bu arkadaşların sağlık bakanlığı il içi atama yönergesinden haberleri hiç mi yok merak ediyorum.

Sağlık bakanlığı il içi yönergesinin 11. Maddesi: Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 11- (1) Ulaşım koşulları dikkate alınarak Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen

esaslara göre döneme bağlı kalmaksızın yer değişikliği yapılabilir.? diyor. Bu yönergeyi ve bu maddeyi nasıl inkar edebiliyorlar merak ediyorum.

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekreterler ve mutemetler bakabilir mi?Alt bölge tayiniTaban ek ödemeDerece kademe hakkındaBursa şehir hastanesi nerede ev tutmalıyım?Eş durumu mazeret belgesiHastanelerde özellikli birimİller arası becayiş oluyor mu?Sağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!İl içi eş durumu - sağlık personeli eşi olan öğretmen

Sözlük

salavat 1 meydanı boş bulmak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 umre 1 güne bir söz bırak 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1

Son Haberler

İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildiBursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira cezaABB'nin Başkent Mobil Uygulaması Aylardır ÇalışmıyorTaksicilere 'mali cihaz' zorunluluğuKira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.