Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

İşçiye Tediye, İkramiye, Yol, Nakdi Yemek Yardımı Yağıyor. Memura Damlamıyor bile!


08 Ocak 2026 09:20
Kamuda maaş ve sosyal yardım adaletsizliği büyüyor.

Cumhurbaşkanlığı, işçilerin tediye günlerini belirliyor;

ikramiye, tediye, yol-yemek, giyecek, yakacak derken

taşerondan kadroya geçen işçilerin giydirilmiş geliri 85.000 TL?ye ulaşıyor.

KPSS ile atanmış, üniversite mezunu memura ise bu ödemelerin hiçbiri yok!

Bu adaletsizlik kabul edilemez!


Mytmoor
Memur
08 Ocak 2026 10:02

Yetkili sendika üyelerine çaydanlık verecekmiş yeni yılda üyelerine. Nerenize yetmiyor ki? Tediye, ikramiye, yol yemek yardı mı memurun neyine gerek!


r.diyojen
Genel Müdür
08 Ocak 2026 10:15

bir kişiye dokuz, dokuz kişiye bir pul...


m.r_f
Genel Müdür
08 Ocak 2026 10:45

Çaylar iki yıl önce dağıtılmıştı zaten.

Mytmoor, 2 saat önce

mfu4226
Aday Memur
08 Ocak 2026 11:04
işçi cumhuriyeti
