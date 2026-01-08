Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Burası Öğretmenlerin Kaos Yeri Haline Gelmiş


08 Ocak 2026 09:27
Burası Öğretmenlerin Kaos Yeri Haline Gelmiş
Arkadaşlar neden birlik değiliz, neden en zor branş başlığı açılıyor ve bunun altında sayfacalarca tartışma yaşanıyor. Polisler bunu yapıyor mu sağlıkçılar bunu yapıyor mu dönün nir bakın etrafa yahu, kendi öğretmenliğinize saygınız yoksa başkasınınkine saygısızlık yapmayın, edep yahu. 2000 li yıllarda öğretmen deyince herkes saygı duyardı, şimdi kendi kendinize saygınızı yitirdiniz alın her şey ortada işte.

pdsude
Aday Memur
08 Ocak 2026 09:37

Polisler yapıyor trafik mi zor çevik mi falan diye


Soner Eraslan
Memur
08 Ocak 2026 10:28
o zaman bizler ÖĞRETMENLER olarak yapmayalım. Polisi eğiten de biziz. Toplumda 1 tane kutsal meslek say desen öğretmenlik derlerdi, bence artık onu da demiyorlar.
pdsude, 3 saat önce

Polisler yapıyor trafik mi zor çevik mi falan diye


yvzhfz
Aday Memur
08 Ocak 2026 11:05
Herşey yerle bir edildi.

Ahmet Kaleli
Daire Başkanı
08 Ocak 2026 11:48

burayı da sosyal medyayı da fazla kaale alıyorsunuz, ne o tartışmaların bir önemi var ne bizim yazdıklarımızın bir önemi var, boşverin insanlar zaman geçirsin bir şey değişmeyecek

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuYıllık enflasyon %30,80. En düşük emekli maaşı 18922 TL.Okullarda öğle yemeği ve beslenme sorunu var mıdır?Boş derse giren öğretmene ek ders ödenmesiRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?En zor branş hangisi?Engelli öğretmen yer değişikliğiBurası Öğretmenlerin Kaos Yeri Haline GelmişKadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşü

Sözlük

salavat 1 meydanı boş bulmak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 umre 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 güne bir söz bırak 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1

Son Haberler

İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildiBursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira cezaABB'nin Başkent Mobil Uygulaması Aylardır ÇalışmıyorTaksicilere 'mali cihaz' zorunluluğuKira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.