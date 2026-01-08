Burası Öğretmenlerin Kaos Yeri Haline Gelmiş

Arkadaşlar neden birlik değiliz, neden en zor branş başlığı açılıyor ve bunun altında sayfacalarca tartışma yaşanıyor. Polisler bunu yapıyor mu sağlıkçılar bunu yapıyor mu dönün nir bakın etrafa yahu, kendi öğretmenliğinize saygınız yoksa başkasınınkine saygısızlık yapmayın, edep yahu. 2000 li yıllarda öğretmen deyince herkes saygı duyardı, şimdi kendi kendinize saygınızı yitirdiniz alın her şey ortada işte.

