Öğretmenlerin maaşları düşürülsün!

(Sonunu okumadan yorum yapmayın. Elbette ironi yapıyoruz.)

Kamudaki maaş ve sosyal yardım adaletsizliği büyüyor.

Taşeron şirketten kadroya geçen kamu işçilerinin giydirilmiş maaşları 80.000 TL?yi aştı.

Buna rağmen memurların çok küçük bir kısmı ses çıkarıyor.

Peki neden?

Öğretmenler cephesi:

Kıdeme bağlı uzman ve başöğretmenlik ile maaşlarında ciddi iyileşme yaşayan öğretmenlerin önemli bir bölümü sessiz.

Ek derslerle birlikte bazı branşlarda gelirler işçi maaşlarını aşabiliyor.

Bu nedenle bugün bu adaletsizlikten en az rahatsız olan kesimlerden biri haline geldiler.

Ancak yeni başlayan, ek ders alamayan öğretmenler, bu bozuk maaş skalasının yükünü açıkça hissediyor ve itiraz ediyor.

Eğer öğretmenlerin ve sağlıkçıların maaşları düşürülseydi,

eğer bu kitle doğrudan mağdur edilseydi,

bugün kamudaki bu adaletsizlik çoktan ülke gündemi olurdu.

Asıl mesele maaş düşürmek değil.

Asıl çözüm:

Yetkili ama etkisiz sendikadan en az 250 bin kişinin aynı anda istifa etmesi,

Ya sendikanın değişmesi,

Ya da işçiye verilip memura verilmeyen ve aylık 25.000 TL?yi bulan ek ödemelerin memura da alınmasıdır.

Bu bir öğretmen?memur kavgası değildir.

Bu, eşit işe eşit ücret, sosyal yardım adaletsizliğine karşı mücadeledir.

Sessizlik sürdükçe adaletsizlik büyümeye devam edecektir.