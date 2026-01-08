Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Öğretmenlerin maaşları düşürülsün!


08 Ocak 2026 09:29
Öğretmenlerin maaşları düşürülsün!

(Sonunu okumadan yorum yapmayın. Elbette ironi yapıyoruz.)

Kamudaki maaş ve sosyal yardım adaletsizliği büyüyor.

Taşeron şirketten kadroya geçen kamu işçilerinin giydirilmiş maaşları 80.000 TL?yi aştı.

Buna rağmen memurların çok küçük bir kısmı ses çıkarıyor.

Peki neden?

Öğretmenler cephesi:

Kıdeme bağlı uzman ve başöğretmenlik ile maaşlarında ciddi iyileşme yaşayan öğretmenlerin önemli bir bölümü sessiz.

Ek derslerle birlikte bazı branşlarda gelirler işçi maaşlarını aşabiliyor.

Bu nedenle bugün bu adaletsizlikten en az rahatsız olan kesimlerden biri haline geldiler.

Ancak yeni başlayan, ek ders alamayan öğretmenler, bu bozuk maaş skalasının yükünü açıkça hissediyor ve itiraz ediyor.

Eğer öğretmenlerin ve sağlıkçıların maaşları düşürülseydi,

eğer bu kitle doğrudan mağdur edilseydi,

bugün kamudaki bu adaletsizlik çoktan ülke gündemi olurdu.

Asıl mesele maaş düşürmek değil.

Asıl çözüm:

Yetkili ama etkisiz sendikadan en az 250 bin kişinin aynı anda istifa etmesi,

Ya sendikanın değişmesi,

Ya da işçiye verilip memura verilmeyen ve aylık 25.000 TL?yi bulan ek ödemelerin memura da alınmasıdır.

Bu bir öğretmen?memur kavgası değildir.

Bu, eşit işe eşit ücret, sosyal yardım adaletsizliğine karşı mücadeledir.

Sessizlik sürdükçe adaletsizlik büyümeye devam edecektir.


seuzan
Şube Müdürü
08 Ocak 2026 11:34

sen istifa edebilirsin, bize akıl verme pliz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuYıllık enflasyon %30,80. En düşük emekli maaşı 18922 TL.Okullarda öğle yemeği ve beslenme sorunu var mıdır?Boş derse giren öğretmene ek ders ödenmesiRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?En zor branş hangisi?Engelli öğretmen yer değişikliğiBurası Öğretmenlerin Kaos Yeri Haline GelmişKadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşü

Sözlük

güne bir söz bırak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 salavat 1 umre 1 meydanı boş bulmak 1

Son Haberler

İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildiBursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira cezaABB'nin Başkent Mobil Uygulaması Aylardır ÇalışmıyorTaksicilere 'mali cihaz' zorunluluğuKira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.