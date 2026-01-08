Sağlıkçıların maaşları düşürülsün!

(Sonunu okumadan yorum yapmayın. Elbette ironi yapıyoruz.)

Kamudaki maaş ve sosyal yardım adaletsizliği büyüyor.

Taşeron şirketten kadroya geçen kamu işçilerinin giydirilmiş maaşları 80.000 TL?yi aştı, Sağlık bakanlığında gece çalışanlar resmi tatilde çalışanlar 85.000 TL yi çok rahat geçiyor.

Buna rağmen memurların çok küçük bir kısmı ses çıkarıyor.

Peki neden? Sağlık Bakanlığı cephesi:

Hemşire, tıbbi sekreter gibi kadroların çıplak maaşları diğer memurlara göre daha yüksek.

Döner sermaye, teşvik ve ek ödemelerle gelirleri işçiye yaklaşıyor. Bunu az alan, işçiden düşük alan birçok sağlık personeli itirazlarını dile getiriyor. Ancak önemli bir kısmı suskun.

Oysa en fazla işçinin çalıştığı kurum Sağlık Bakanlığı.

Aynı işi yapan memur tıbbi sekreter ile işçi arasında işçi lehine ciddi farklar var, fakat güçlü bir itiraz yükselmiyor.

👉 İroni tam da burada başlıyor:

Eğer sağlıkçıların maaşları düşürülseydi, eğer bu kitle doğrudan mağdur edilseydi, bugün kamudaki bu adaletsizlik çoktan ülke gündemi olurdu.

Asıl mesele maaş düşürmek değil.

Asıl çözüm:

Yetkili ama etkisiz sendikadan en az 250 bin kişinin aynı anda istifa etmesi,

Ya sendikanın değişmesi,

Ya da işçiye verilip memura verilmeyen ve aylık 25.000 TL?yi bulan ek ödemelerin memura da alınmasıdır.

Bu bir sağlıkçı?memur kavgası değildir.

Bu, eşit işe eşit ücret mücadelesidir. Maaş ve Sosyal Yardım adaletsizliğine karşı itiraz mücadelesidir.

Sessizlik sürdükçe adaletsizlik büyümeye devam edecektir.