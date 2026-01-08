Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
teknikerlikten polisliğe geçiş


08 Ocak 2026 09:48
teknikerlikten polisliğe geçiş

Üniversitede tekniker olarak (4B 3+1 2. yılım doldu )çalışmaktayım Fakat çocukluktan bu yana hayalim olan pöh mesleğini yapamamanın o üniformayı giyememin hüznü var. Hayat felsefem şudur ki dünyaya bir kere geldiğimizden yaşamımız boyunca mutlu olduğumuz mesleği yapmamız gerekir.

Konudaki asıl sorum şu yaşım 25, önlisans mezunuyum kpss'ye girip puan açıklandığında 26 yaşıma girmiş olacağım. Kazandığımı varsayarsak 26 yaşımda pomem e başlamış olacağım pomem süresi 10 ay sürse pomem kursu bitişinde 27 yaşıma girmiş oluyorum

1)Pöh te yaş sınırı kaç ?

2)Açıklanıp pomeme başladığım süre zarfında aday memur olarak görüneceğim istifa edebiliyor muyum üniversitedeki görevimden.

3) Sağlık mülakatı bildiğim kadarıyla pomeme başladıktan sonra, benim istifa ettikten sonra sağlık mülakatı pomem de sağlıktan eleknmek tehlike oluşturuyor. asil olduğumuzu öğrendiğimizde buradaki görevimizden istifa etmeden bir şekilde eğitim arştırma hastanesinde kendimizi heyete soksak ve bu heyet raporunu göstersek oluyor mu?

vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.


Coktamuhimdegil
Aday Memur
08 Ocak 2026 09:53
zaten herkesi pöh yapıyorlardı pöh olanı da sen ömür boyu pöh olarak devam et diyorlardı teşkilatta .aklını başına al bzide alanımızdan atansak da istifa etsek diye gün sayıyoruz

White3425
Şef
08 Ocak 2026 10:01
360 bin kişilik teşkilatta pöh sayısını söyler misin?
Coktamuhimdegil, 2 saat önce
zaten herkesi pöh yapıyorlardı pöh olanı da sen ömür boyu pöh olarak devam et diyorlardı teşkilatta .aklını başına al bzide alanımızdan atansak da istifa etsek diye gün sayıyoruz

Coktamuhimdegil
Aday Memur
08 Ocak 2026 10:03
ben bilmiyorum da sen pöh daire başkanlığında çalışıp net sayıdan eminsen söyleyebilirsin tabi .Arkadaşımız ısmarlama pöhcü olacak gibi pöh olmak istiyorum demiş bende gerçekleri söylüyorum hangimiz istediğimiz başkanlıklarda yerlerde çalışıyoruz ki o da pöh olsun
White3425, 2 saat önce
360 bin kişilik teşkilatta pöh sayısını söyler misin?
