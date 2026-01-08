Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

GENEL EYLEM İŞ BIRAKMA


08 Ocak 2026 10:01
GENEL EYLEM İŞ BIRAKMA

Yetkili sendika KAMUSEN ve MEMURSEN eylem yapmak için iktidarın değişmesini bekliyor heralde emekli memur büyüklerimiz bugün perişan durumda insanlar artık doğalgazını açmıyor. insanlar geçinemiyor. yaşlı başlı insanlar üşüyerek çalışıyor sokaklarda. Kamuda kimse emekli olmuyor sayenizde. Gelelim memurlara büyük şehirlerde bu maaşlarla bu zamlarla geçinen bütün memur arkadaşlarıma allah yardım etsin. herkese kolay gelsin


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
08 Ocak 2026 10:54

O döt hiçbir sendikada yok. Memur da grev hakkı olmadığı için tek başına eylem yapamaz, kapının önüne koyarlar. Tek çıkış yolu sendikalardan toplu istifa etmesi memurun. Ama tersine kamusen ile memursenin üye sayıları artıyor. !!!


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
08 Ocak 2026 10:55

Memurun grev hakki mi var?


insaatmuhendsi
Aday Memur
08 Ocak 2026 10:58

yok.

ece-ogretmen-ist, 1 saat önce

Memurun grev hakki mi var?


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
08 Ocak 2026 11:09

Grev hakkı yok ama iş bırakma veya yavaşlatma sendika kararıyla yapılabilir. tabi yapamazlar o ayrı

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kademe ve Derece Saydırma Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye90'lı Yıllarda Karşılaştırmalı Enflasyon ve Memur Zammı Haberi2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımNe kadar maaş alıyorsunuz? (halk ve akraba dilinde)1000 tl lik zam ne durumdaBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineŞeflerin Yan Ödeme Puanı 2250Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiYedek Subaylıktan Sonra Memurluğa Atanınca Derece Kademe İlerlemesi

Sözlük

umre 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 salavat 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 meydanı boş bulmak 1 güne bir söz bırak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1

Son Haberler

İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildiBursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira cezaABB'nin Başkent Mobil Uygulaması Aylardır ÇalışmıyorTaksicilere 'mali cihaz' zorunluluğuKira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.