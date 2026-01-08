Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

DSİ 2026 Koruyucu Giyim


08 Ocak 2026 10:09
DSİ 2026 Koruyucu Giyim

DSİ, 2 yıldır giyim yardımı yapmıyor. Bu sene ihale oldu Çek verileceği söyleniyor. Araziye çıkan personel, verilecek çek ile koruyucu giyim olan çizmesini, iş ayakkabısını, montunu, baretini nasıl alacak? totem kart verildi diyelim Boyner'de koruyucu giyim satılmıyor. 2 yıllık 77bin TL çek söylentisi var.

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıTarım Bakanlığı 2022/8 Atananların Tayin MağduriyetiTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı 2026 koruyucu giyimTarım Bakanlığı Kadroya GeçişÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTayin Nasıl Yapılır ?Kadroludan İstifa Edip Sözleşmeli Atanmamız Durumunda Yıllık İzinler Yanar Mıİçişleri bakanlığı 2024 GYS20 Aydır işsiz bir veteriner hekimim, doktora eğitimime devam edemedim

Sözlük

salavat 1 meydanı boş bulmak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 umre 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 güne bir söz bırak 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1

Son Haberler

İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildiBursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira cezaABB'nin Başkent Mobil Uygulaması Aylardır ÇalışmıyorTaksicilere 'mali cihaz' zorunluluğuKira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.