KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

2025 lisans KPSS P3 puanı


08 Ocak 2026 10:17
2025 lisans KPSS P3 puanı

arkadaşlar lisans sosyal hizmet mezunuyum. 2025 kpss p3 puanım iyi. bu puanla herhangi bir alım yapılır mı geçmişte bir örnek var mı? teşekkür edeerim


pdsude
Aday Memur
08 Ocak 2026 11:42

Aile bakanlığı, adalet bakanlığı, sağlık bk. Sgk falan baya alım yapıyo sizden ama 85+ atanırsın tab

