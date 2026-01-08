Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

E-Okul Gelişim düzeyleri Veri Girişi Otomatik yöntem


08 Ocak 2026 10:37
E-Okul Gelişim düzeyleri Veri Girişi Otomatik yöntem

* yoksa Chrome kuruyorsunuz

* lise ya da ilköğretim hangisiyse linkteki simgesinden sürükleyip sık kullanılanlara ekliyorsunuz.

* e-okulunuzdan giriş yapıp ve veri girişi olacak sınıfın penceresini açıyorsunuz

* e-okul pencerenizi kapatmadan Sık kullanılanlar menüsünden eklediğiniz linke tıklıyorsunuz

* sistem otomatik olarak algılayıp size hangi sıradan başlayacağınızı soruyor tamam diyorsunuz

* gelen öğrenci menüsünden isteğe bağlı olarak 60 ve üstü puan giriyorsunuz işlemi başlattığınız anda parametreleri otomatik girip kaydediyor ve diğer öğrenciye geçiyor

bizzat denedim sıkıntı yok . bu uygulamayla herhangi bir alakam yoktur bilginiz olsun

https://www.hafizoglu.net/maarif-modeli-e-okul-ogrenci-gelisim-sistemi-otomatik-islem-ilkokul-ve-lise/


okuryazar3
Müsteşar
08 Ocak 2026 10:41

şansıma baq yahu geç kaldın amele gibi tek tek kuyu kazdım ,fare elime yapıştı valla:))


drogba-70
Müsteşar Yardımcısı
08 Ocak 2026 11:14

hocam ben de bu sabah başlayayım dedim 3 tane veri girdim bu amelelik çekilmez dedim biraz nete baktım buldum paylaşayım dedim :)

okuryazar3, 1 saat önce

şansıma baq yahu geç kaldın amele gibi tek tek kuyu kazdım ,fare elime yapıştı valla:))


sahin-gomu
Memur
08 Ocak 2026 11:55

Bende bu kısım yok. 5. sınıflara giriyorum e-okulda çıkmıyor, eski ekran var.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuYıllık enflasyon %30,80. En düşük emekli maaşı 18922 TL.Okullarda öğle yemeği ve beslenme sorunu var mıdır?Boş derse giren öğretmene ek ders ödenmesiRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?En zor branş hangisi?Engelli öğretmen yer değişikliğiBurası Öğretmenlerin Kaos Yeri Haline GelmişKadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşü

Sözlük

salavat 1 meydanı boş bulmak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 umre 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 güne bir söz bırak 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1

Son Haberler

İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildiBursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira cezaABB'nin Başkent Mobil Uygulaması Aylardır ÇalışmıyorTaksicilere 'mali cihaz' zorunluluğuKira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.