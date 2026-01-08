Eş durumu tayin hk.

Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Merhabalar, farklı şehir ve kurumlardaki 657 ye tabi memur ile 696 khk 4D sürekli işçi statüsündeki kişiler evlenirse kim kime tabi oluyor ve tayini çıkıyor bilenler varsa bilgi rica ederim. Benim çalıştığım kurumda(657 memur) bulunduğum şehirde 6 sene çalışma zorunluluğum var. Eğer evlenirsem eş durumundan tayinim yine de çıkar mı yoksa 6 sene beklemem mi gerekir? Şimdiden teşekkürler.

