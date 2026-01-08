Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Müdür Yardımcısı İstifa


08 Ocak 2026 10:54
Müdür Yardımcısı İstifa
Arkadaş başka ilçeye kadrolu müdür yardımcısı olarak atandık diyelim. Öğretmenliğe geçmek için istifa edince eski ilçene mi gidiyorsun yoksa şuan ki ilçende mi kalıyorsun?

Serdes
Aday Memur
08 Ocak 2026 11:13

Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna


Serdes
Aday Memur
08 Ocak 2026 11:14

Bakanlık yöneticilik üzerinden haksızlık yapılarak tayin alma yöntemlerini kapattı

Toplam 2 mesaj

