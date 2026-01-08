Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Muğla seydikemer devlet hastanesi


08 Ocak 2026 11:04
Muğla seydikemer devlet hastanesi

Seydikemer hastanesi hakkında bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekreterler ve mutemetler bakabilir mi?Alt bölge tayiniTaban ek ödemeDerece kademe hakkındaBursa şehir hastanesi nerede ev tutmalıyım?Eş durumu mazeret belgesiHastanelerde özellikli birimİller arası becayiş oluyor mu?Sağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!İl içi eş durumu - sağlık personeli eşi olan öğretmen

Sözlük

güne bir söz bırak 1 umre 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 salavat 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 meydanı boş bulmak 1

Son Haberler

İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildiBursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira cezaABB'nin Başkent Mobil Uygulaması Aylardır ÇalışmıyorTaksicilere 'mali cihaz' zorunluluğuKira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.