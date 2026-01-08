Programcı-tekniker farkı (üniversite kadrosu) 3249 kodu

Herkese merhabalar, üniversitede (TOKAT) bilg. Programcısı NE TÜR İŞLER yapar? Üniversitede (Bandırma) bilg. programcısı ne iş yapar? Yazılım, kodlama, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda tecrübe deneyim kazanmak açısından "programcı" ünvanlı kişiler daha mı mesleki deneyim elde ediyorlar? Bilg. Teknikeri maraba mıdır? üniversitede bilg. teknikeri : kodlama yazılım işleri yapıyor mu? teknikerler sadece tüm kurum elektronik cihazlarını tamir bakım onarım işlerinden mi sorumludur? hangi üniversite kendi personeline mesai saatleri içinde örgün eğitim öğrenci olmasına müsaade ediyor? geleceğin dijital ve yapay zeka dünyasında sizce kamuda blg. tekniker olmak mı daha zaruridir? kamuda bilg. programcısı olmak mı zaruridir? bana programcı- tekniker farkını lütfen detaylı açıklayın lütfen değerli insanlar.niyetlerim gerçekten çok çok iyi arkadaşlar.
