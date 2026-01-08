KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : supporters.

Programcı-tekniker farkı (üniversite kadrosu) 3249 kodu


08 Ocak 2026 11:44
Programcı-tekniker farkı (üniversite kadrosu) 3249 kodu

Herkese merhabalar, üniversitede (TOKAT) bilg. Programcısı NE TÜR İŞLER yapar? Üniversitede (Bandırma) bilg. programcısı ne iş yapar? Yazılım, kodlama, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda tecrübe deneyim kazanmak açısından "programcı" ünvanlı kişiler daha mı mesleki deneyim elde ediyorlar? Bilg. Teknikeri maraba mıdır? üniversitede bilg. teknikeri : kodlama yazılım işleri yapıyor mu? teknikerler sadece tüm kurum elektronik cihazlarını tamir bakım onarım işlerinden mi sorumludur? hangi üniversite kendi personeline mesai saatleri içinde örgün eğitim öğrenci olmasına müsaade ediyor? geleceğin dijital ve yapay zeka dünyasında sizce kamuda blg. tekniker olmak mı daha zaruridir? kamuda bilg. programcısı olmak mı zaruridir? bana programcı- tekniker farkını lütfen detaylı açıklayın lütfen değerli insanlar.niyetlerim gerçekten çok çok iyi arkadaşlar.

Çok Yazılan Konular

Emekli olan KPSS'den atanır mı?Tercihler hk.

Sözlük

salavat 1 meydanı boş bulmak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 umre 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 güne bir söz bırak 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1

Son Haberler

İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildiBursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira cezaABB'nin Başkent Mobil Uygulaması Aylardır ÇalışmıyorTaksicilere 'mali cihaz' zorunluluğuKira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.