Yüksek lisans yapan idarecilere %7 artırımlı ek ders


08 Ocak 2026 12:07
Yüksek lisans yapan idarecilere %7 artırımlı ek ders

Son toplu sözleşmede böyle bir karar alınmıştı yürürlüğe girdi mi arkadaşlar ? Bir de bu %7 artırım 6 saatlik girilen fiili ders için mi geçerli yoksa, nöbet hariç toplam saat üzerinden mi geçerli olacak, bilen arkadaşlar aydınlatırsa güzel olur.


08 Ocak 2026 13:48

rehberlikçiye var

