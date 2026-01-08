Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Adalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para Yok


08 Ocak 2026 12:20
Adalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para Yok

Personellerine 5 saat mesai yapınca 50-60 TL fazla çalışma ücreti veren bakanlık, avukatlara gelince dağıttığı paraya bakın.

2026 yılı tarifesine göre;

Soruşturma evresinde takip edilen işler için: 4.027 TL

Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için: 6.273 TL

Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 6.904 TL

Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 12.387 TL


To-re-p-il
Aday Memur
08 Ocak 2026 13:04
Bu kurum düzelmez

To-re-p-il
Aday Memur
08 Ocak 2026 14:19
zam

İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
08 Ocak 2026 14:36

Yazmayı unutmuşum yazan paralar CMK ödemesi. Yani avukat karakoldaki ifadeye katılıyor, "müvekkilin beyanlarına katılıyoruz, serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diyor. Sadece bu cümleyi söyledi diye bu paraları alıyorlar. Aynı gün tutuklama sevk edildi diyelim, yine aynı cümleleri söyledi diye 6 bin lira daha hak ediyor.

Toplam 3 mesaj

