08 Ocak 2026 12:34
Dzkk Çölyak Hastalığı
özel hastanede yapılan endoskopi işlemi sonrası biyopsi raporunda Çölyak Hastalığı teşhisi koyuldu, bu hastalıktan sağlık kurulu raporu alan var mı? Sınıf değişikliği mi veriliyor ?

