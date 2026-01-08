Kamu Personeli \ Akademik Personel
Sosyal bilimler alanında doçentlik başvurusu


08 Ocak 2026 14:10
Sosyal bilimler alanında doçentlik başvurusu

Herkese merhaba,

Ben doçentliğe 2027 yılında Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler temel alanından başvurmayı planlıyorum. Bilim alanım Siyasi Tarih. Siyasi Tarih'in anahtar kelimeleri şunlar: Afrika tarihi, Amerika tarihi, Asya tarihi, Avrupa tarihi, Türk dış politikası.

Deneyimli hocalarımıza bazı sorularım olacak:

1- Makalelerimin büyük çoğunluğu Türk dış politikası tarihi ile ilgili, bu nedenle dosyayı hazırlarken anahtar kelime olarak Türk dış politikası tarihini bildireceğim. Ama örneğin Fransa'da 1950'lerde meydana gelen siyasi gelişmelerle ilgili bir araştırmam da var. Fransa ile ilgili olan makalem için Avrupa tarihi anahtar kelimesini de ikinci bir anahtar kelime olarak ayrıca bildirebiliyor muyum yoksa aynı bilim alanı altında olsa dahi yalnızca bir adet anahtar kelime bildirme hakkım mı var?

2- Türk siyasi tarihine dair de birkaç makalem var ama bunlar iç politikayla ilgili, bunlar temel alan kapsamına giriyor ama bilim alanına ve anahtar kelimelere uymadığından bunlardan hiçbir biçimde puan alamam, değil mi?

3- Online olarak yayımlanmış olan ancak henüz derginin herhangi bir sayısına atanmamış olan yayınlar puanlamaya dahil oluyor mu? Bu konuda aslında doçentlik kriterleri dosyasında açık bir biçimde başvuru tarihi ile basılı veya elektronik olarak yayımlanmış özgün makalelerin kabul edileceği yazılmış ama farklı bilgiler de veriliyor, o yüzden bunu da sorma gereği duydum.

Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

