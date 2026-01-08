KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : supporters.

atanmışım ne yapıcam?


08 Ocak 2026 14:55
atanmışım ne yapıcam?

Öncelikle atanan tüm arkadaşları tebrik eder, atanamayan arkadaşlara da en kısa sürede istedikleri kadrolara atanmalarını temenni ederim.

Bugün sonuçlara baktım, ben de atanmışım. Ancak atandığım kurumun internet sitesinde henüz herhangi bir duyuru göremedim.

İşe başlama sürecinin tahmini olarak ne kadar sürdüğü konusunda bilgi almak istiyorum. Buna göre mevcut işimden istifa etmeyi planlıyorum; ihbar süresi vb. durumlar söz konusu olabilir.

Bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Emekli olan KPSS'den atanır mı?Tercihler hk.

Sözlük

meydanı boş bulmak 1 umre 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 salavat 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1

Son Haberler

Yüzlerce yolcunun olduğu arabalı feribot fırtınada sürüklendiCumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştüSuriye ordusu, Halep'te YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başladıTürkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldıSınıfın huzurunu bozan öğrencilerin sınıf değişikliği yapılabilir mi?

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.