atanmışım ne yapıcam?

Öncelikle atanan tüm arkadaşları tebrik eder, atanamayan arkadaşlara da en kısa sürede istedikleri kadrolara atanmalarını temenni ederim.

Bugün sonuçlara baktım, ben de atanmışım. Ancak atandığım kurumun internet sitesinde henüz herhangi bir duyuru göremedim.

İşe başlama sürecinin tahmini olarak ne kadar sürdüğü konusunda bilgi almak istiyorum. Buna göre mevcut işimden istifa etmeyi planlıyorum; ihbar süresi vb. durumlar söz konusu olabilir.

Bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.