Maaş Adaletsizliği Üzerine


08 Ocak 2026 15:26
Maaş Adaletsizliği Üzerine
Eşit işe eşit ücret dengesizliği daha çok çalışanın adil olmayan maaşlar ile çalıştırılması ekonomik hakların daha düşük olduğu, ek ödemelerin olmadığı iş yüküne göre ters orantılı maaş verildiğini düşünüyorum adalet bakanlığında bununla ilgili bir çalışma da hiç yok uzman katiplik veya hizmet sınıfının değiştitilmesi yönünde bir kaç personeli kandırmaktan ibaret laflar sosyal medyada dolanıyor bunun haricinde başka bir şey yok . Haklarımızın adil olduğunu düşünüyor musunuz?

To-re-p-il
Aday Memur
08 Ocak 2026 16:14
yargı paketlerinde iş yükünüzü artırdılar peki sizi düşündüler mi ?
Toplam 1 mesaj

