İpkalar şubat ayında mı belli olacak


08 Ocak 2026 15:38
İpkalar şubat ayında mı belli olacak
sistemden yaptığımız İpka tercihi şubat ayında belli olacak ipkası kabul olana tercih açılmayacak deniliyor ama resmi yazıda böyle bir ibare yok bilgisi olan var mı?

adsız_cengaver
Şef
08 Ocak 2026 15:42

Ipka kabul olana niye tercih açılsın zaten kalmak istiyor istediği olmuş. Ipka vermeyen de zaten gitmek istiyor onlar da tercih açılacak. Bence mantıklı olanı yapmışlar

