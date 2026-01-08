Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

AKP, CHP, MHP milletin cebinden elinizi çekin artık!


08 Ocak 2026 16:22
Parti fanatizmi yapılacağına emlak vergisi zammını kontrol edelim. Mecliste demagoji yapıp CHP, MHP, AKP yükü yine milletin sırtına vermişler! Maalesef %100 ile yüzde 1000 arasında çok ciddi zamlar yapılmış. Yazıklar olsun!

zorta
Memur
08 Ocak 2026 16:25

zamları chp mi yapıyormuş yarım akıllı :)


Hksdş
Şube Müdürü
08 Ocak 2026 16:27
İşte bir troll l! Belediyelerde zammı hangi parti yönetimde ise o yapıyor m! CHP'dekine AKP AKP'dekini MHP MHP'dekini CHP mi yapıyor?! Onun için %100 ile yüzde 1000 arasında farklar da oluşmuş!
Karizmaunl
Genel Müdür
08 Ocak 2026 16:32

Emlak vergileri %100?%1000 artıyor.

Yetkisi olmayanlara bağırılıyor, yetkiyi kullananlar saklanıyor.

Kanunu yazan, oranı belirleyen, sistemi kuran ortada.

Belediyelerin eli kolu bağlı; faturayı yine vatandaşa kesiyorlar.

Algı ile gerçek arasındaki fark büyüdükçe, millet daha da fakirleşiyor.

Bu zamlar ?hata? değil, bilinçli bir tercihtir.

Ve hesabı er ya da geç sorulur.


Hksdş
Şube Müdürü
08 Ocak 2026 16:39
Temel sorun bütün belediyelerin fahiş rakamlarla zam yapması ama bunu görmeyip bazıları trollük yaparak kendi yandaşı, fondaşı, candaşı olduğu belediyeleri utanmadan, sıkılmadan savunuyorlar! Anlaşılıyor ki bu zihniyet iktidar olsa sadece enkaz aldık edebiyatıyla trollerini avuturlar!

marmara kazım
Şube Müdürü
08 Ocak 2026 16:42

bence de hepsini eleştirelim de insanlar et süt meyve gibi temel gıda alamazken biraz gereksiz dert gibi olmuş bu


Karizmaunl
Genel Müdür
08 Ocak 2026 16:58

Mesele çok basit ve nettir. Benim söylediğim şudur: Emlak vergisi sistemini kuran, oranları belirleme yetkisini elinde tutan ve bu fahiş artışlara yasal olarak izin veren merkezi hükümettir. Belediyeler bu sistemin sadece uygulayıcısı konumuna itilmiştir.

Yüzde 100 ile yüzde 1000 arasındaki bu artışlar meclis koridorlarında hazırlanan kanunların bir sonucudur. Yetkisi olmayan belediyelere bağırıp, asıl imzayı atan iktidar ve ortağı MHP ye laf söyletmemeye çalışmak sadece bir algı operasyonudur. Eğer samimi olunsaydı, halkın sırtındaki bu yük tek bir yasal düzenlemeyle hafifletilirdi.

Gerçekten halkın cebini düşünenler, suçu belediyelere atıp kenara çekilenleri değil, bu sistemi bilinçli bir tercih olarak milletin önüne koyanları sorgulamalıdır. Ben halkın cebine bakarım, partilerin fanatikliğine değil. Algı karın doyurmuyor, gerçekler ise hepimizin cebini yakıyor.

Toplam 6 mesaj

