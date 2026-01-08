Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

2026 EKPSS istanbul büyükşehir belediyesi yazacaklar çalışma şartları ve diğer bilgi paylaşımı


08 Ocak 2026 16:33
2026 EKPSS istanbul büyükşehir belediyesi yazacaklar çalışma şartları ve diğer bilgi paylaşımı

Merhaba arkadaslar Istanbul Buyuksehirde calisan arkadaslarin bilgi vermesi amaciyla 2026 Ekpss atamasinda Istanbul Buyuksehiri yazacak arkadaslara bilgi vermesiyle olusturdugum baslik. bu baslik altinda kimler hangi muhendislik kadrosunu yazacak maaslar olanaklar vb neler paylasabilirsiniz

