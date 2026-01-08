KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis atama


08 Ocak 2026 18:37
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis atama

Merhabalar 2025/2 atama ile Bilecik' e atandım . Hakları , maaşı, çalışma koşulları ile ilgili bilgi verir misiniz?

Çok Yazılan Konular

2025/2 Sonuçlar ne zaman açıklanır2025/2 Türkiye taşkömürü kurumuna atananlarİşletme(4431) puanları neden bu kadar düşmüş?4B atandığımız bir kurumda sözleşmenin fesih edilmesi2025 lisans KPSS P3 puanıTCDD 2025/2 atananlar2025/2 EÜAŞEti maden 2025/2 atananlarAFAD makine mühendisliği2027-2028'de de tasarruf devam etcek mi?

Sözlük

meydanı boş bulmak 1 salavat 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 umre 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1

Son Haberler

Bitlis'te bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındıGazze'nin küçük kızı 'Hind Rajab'ın Hikayesi' Ankara'da izleyiciyle buluştuKocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!BIST 100 endeksi rekor kırdı!Mert Günok Fenerbahçe'ye döndü!

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.