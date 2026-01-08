Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
08 Ocak 2026 18:52
arkadaşlar en çok konu burada olduğu için buraya yazmak istedim ve sizden fikir almak istedim. 21 yaşında erkeğim ve basur başlangıcı var. doktora muayne olmam gerekiyor. fakat kadın doktora mı gideyim, erkek doktara mı gideyim karar veremedim. siz aynı durumu yaşasanız kadın doktora mı giderdiniz? Erkek doktora mı?

