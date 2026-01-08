Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Grupların 3 yıla düşmesi duyumu


08 Ocak 2026 18:54
Grupların 3 yıla düşmesi duyumu

Atama gruplarının 5 yıldan 3er yıla düşürüleceği duyumu var.konu hakkında bilgisi olan varmı


memur9630
Aday Memur
08 Ocak 2026 18:57

inşallah doğrudur daha hakkaniyetli olur , senden 1-2 sene önce başlayanlara karşı hiçbir şansın yok 5 yıl ralığında


Afyonlu0313
Aday Memur
08 Ocak 2026 19:00

10 yıllığında 12 yıllığa karşı şansı yok

memur9630, 1 saat önce

inşallah doğrudur daha hakkaniyetli olur , senden 1-2 sene önce başlayanlara karşı hiçbir şansın yok 5 yıl ralığında


cihangir3434
Aday Memur
08 Ocak 2026 19:22

Grup komple kalkmalı 10 yıllığın 11 yıllığa 15 yıllığın 16 yıllığa üstün olduğu saçma sapan bir sistem . Kalkmıyorsa da 3 yıla düşmesi mevcut sistemden daha makul puan kasayım diyen 1-2 yıl uzatabilir ama 3-4 sene beklemek zorunda kalıyor mevcut sistemde


mix-mix
Memur
08 Ocak 2026 19:58
tabi bekleyebilirse, bekletirlerse
cihangir3434, 43 dk. önce

Grup komple kalkmalı 10 yıllığın 11 yıllığa 15 yıllığın 16 yıllığa üstün olduğu saçma sapan bir sistem . Kalkmıyorsa da 3 yıla düşmesi mevcut sistemden daha makul puan kasayım diyen 1-2 yıl uzatabilir ama 3-4 sene beklemek zorunda kalıyor mevcut sistemde

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKorsan taksi kullanımı hakkndaGönüllü şarkŞarktan çıkan iller için butonGönüllü Şark Şırnak mı Hakkari mi tavsiye? Polis Olmak İsteyenler OkusunMaaş eşitlenmesi50 Yaş tayiniyle ilgiliİcra acil dönüş yapın lütfen.

Sözlük

meydanı boş bulmak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 umre 1 salavat 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1

Son Haberler

Bitlis'te bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındıGazze'nin küçük kızı 'Hind Rajab'ın Hikayesi' Ankara'da izleyiciyle buluştuKocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!BIST 100 endeksi rekor kırdı!Mert Günok Fenerbahçe'ye döndü!

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.