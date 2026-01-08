Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

6-10 yıllık grupta Doğudan batıya puan durumları ve tercihler


08 Ocak 2026 18:55
6-10 yıllık grupta Doğudan batıya puan durumları ve tercihler

6-10 yıllık grupta olup doğudan batıya tayine gidecekler puanlar nedir


Afyonlu0313
Aday Memur
08 Ocak 2026 18:59

11300


CordelioTr
Aday Memur
08 Ocak 2026 19:10

Hep doğuda mıydınız

Afyonlu0313, 1 saat önce

11300

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKorsan taksi kullanımı hakkndaGönüllü şarkŞarktan çıkan iller için butonGönüllü Şark Şırnak mı Hakkari mi tavsiye? Polis Olmak İsteyenler OkusunMaaş eşitlenmesi50 Yaş tayiniyle ilgiliİcra acil dönüş yapın lütfen.

Sözlük

meydanı boş bulmak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 umre 1 salavat 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1

Son Haberler

Bitlis'te bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındıGazze'nin küçük kızı 'Hind Rajab'ın Hikayesi' Ankara'da izleyiciyle buluştuKocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!BIST 100 endeksi rekor kırdı!Mert Günok Fenerbahçe'ye döndü!

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.