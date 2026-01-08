Kuranda hırsızlık yapmanın cezası ayeti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuranı Kerim adlı sayfa meali ve tefsiri,

Maide Suresi 38.Ayet: Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah?tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.

Tefsir: Hırsız bu suçu ilk defa işlemişse fakihlerin çoğunluğuna göre sağ eli bileğinden kesilir. Suçun tekrarı halinde verilecek ceza konusunda hukukçular farklı görüşlere sahiptirler: Hz. Ali, Hz. Ömer ve Ebû Hanîfe?ye göre suçu ikinci defa işleyen hırsızı te?dip için hapis ve sopa cezası uygulanır fakat eli veya ayağı kesilmez. Çoğunluğa göre ise ikincisinde sol ayağı kesilir (İbn Âşûr, VI, 192).

Diyanet işleri başkanlığının kurandaki hırsızlık ayetinin mealini ve tefsirini yanlış ve eksik yapmıştır.Allahın hırsızlık yapanın ellerini kesin demesi aslında ellerine kesik atın(kesik çizgisi) demesidir.aynı zamanda ellerini hırsızlıktan engelleyin,alıkoyun anlamındadır.

Allah, hırsızlık yapanın ellerini bilekten kesin dememiştir.aynı zamanda ayaktan ise hiç bahsetmemiş tir dolayısıyla diyanetin tefsirde ayaktan bahsetmesi yanlıştır.Allahın dediği olur,Allah ne demişse onun doğru olarak tercüme edilmesi gerekir.tefsirde geçmişteki bazı dini bilgisi olan şahsiyetlerin sözlerini örnek olarak göstermesi yanlıştır çünkü onlarda yanlış anlayıp yanlış söylemiş olabilirler.dini hükümlerde yanlış bilgi verip yanlış uygulamaya sebep olmak yada yanlış inanca sahip olunmasına sebep olmak büyük günahtır.

Hırsızlık yapan insanın eli, diyanetin dediği gibi kesilirse eğer insan artık çalışamaz hale gelir.ayni zamanda engelli duruma düşer.bir insan hırsızlık yaptı diye elinin uzvu kesilmez, bu durumda insan ellerini kullanamaz hale geleceği için gene hırsızlık yapmak zorunda kalır.ayrica insan eli bilekten kesildiğinde kan kaybından ölür.

İnsan eliyle abdest alır ve namaz kılar.eliyle çalışır ve para kazanır.bir insan hırsızlık yaptı diye ellerinin uzvunu koparmanin sonucunda insan, hayatı boyunca zorluk çeker dolayısıyla böyle bir suçun cezası kesinlikle tüm hayatı boyunca zorluk çekmesine sebep olmamalıdır.bu büyük bir kul hakkıdır.bu büyük bir acımasızlıktır.diyanetin insanların birbirini affetmesi gerektiği ile ilgili ayetlerden ve hadisi şeriflerden bahsetmesi gerekir.Allah bağışlayıcıdır ve tövbe edip durumlarını düzelten insanları sever.kuran, uluslararası bir kutsal kitaptır ve tüm milletleri ilgilendirir.dünyanın herhangi bir yerindeki bazı dini gruplar meali yanliş anlayıp aynı şekilde uygulamada bulunabilirler bu çok büyük günah olmakla beraber dini ve toplumsal sorunlarada sebep olur.

İnternette araştirma yapildiğinda araştirmacilar, Bayraktar Bayraklı - Mehmet Okuyan - Sadık Türkmen'nin görüşlerini bulabilirsiniz.