Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

2026 mahalli idareler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı


08 Ocak 2026 20:17
2026 mahalli idareler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
arkadaşlar merhaba, bu yıl sınav için ne zaman ilana çıkılacak bilen var mı? geçen yıl 5 ocakta duyuru yapılmış bu yıl bişey göremedim..

Çok Yazılan Konular

Mahalli İdarelerde Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Nakil YasağıÜniversitelerde yöneticilerin çağa ayak uyduramaması.2026 Naklen Atama KontejanlarıGaziantep üniversitesi hastanesi personel alımıİstanbul avrupa yakasında belediye mühendis maaşları hakkında Belediyede mi yoksa Üniversite mİ ?Müdürlükten uzmanlığaBelediyeler ya da universiteler arasi nakil acilllAkademisyen memurun amiri midir ?Belediye maaş

Sözlük

hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 umre 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 salavat 1 meydanı boş bulmak 1

Son Haberler

Türkiye dahil 50'den fazla ülkede bebek maması kriziBakan Yumaklı: 'Algıyı değil, suyu yönetin'3 ilde eğitime bir gün ara verildiTFF'den 489 isme Bahis soruşturmasında ceza!Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.