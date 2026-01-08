Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Yhs'nin özel hizmet tazminatına 10 puan Eklendi


08 Ocak 2026 20:30
Yhs'nin özel hizmet tazminatına 10 puan Eklendi
8. Dönem Toplu Sözleşmede Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelinin özel hizmet tazminatlarına 8 puan ilave edilmişti. Hakem Kurulu bunu 10 puana çıkardı. Bu da brüt 1.200 tl fark demektir. Bilginize..

mirliva0640
Aday Memur
08 Ocak 2026 20:33
Ocak 2026'daki %18.61 zam ve 1.000 tl seyyanene ek olarak bu brüt 1.200'ü de (Neti 1.000 civarıdır) alacaksıniz. hesaplamalarınızı ona göre yapın.
