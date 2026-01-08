Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

TCDD genel müdürlüğü itfaiyeci


08 Ocak 2026 21:48
Selamün aleyküm arkadaşlar. TCDD genel müdürlüğünde itfaiyeci olarak çalışan yada bu konuda bilgisi olan var mı. Maaş durumu çalışma şartları nasıl.?

