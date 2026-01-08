Sözlü savunma

Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Yakın zamanda kurul karşında ihraç talepli sözlü savunmaya çıkacam , avukatimda olacak , ortam nasıldır , nelere dikkat etmem lazım , kurul karşında ezik bir halmi almam gerek yoksa tam tersini ,tecrübeli arkadaşlardan öneri bekliyorum

