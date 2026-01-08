Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Şark sicil kaça gelir ?


08 Ocak 2026 21:57
Şark sicil kaça gelir ?

Sicil olarak bu sene hangi dönem ve sicile gelir ?

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKorsan taksi kullanımı hakkndaGönüllü şarkŞarktan çıkan iller için butonMaaş eşitlenmesiGönüllü Şark Şırnak mı Hakkari mi tavsiye? Polis Olmak İsteyenler Okusun50 Yaş tayiniyle ilgiliİcra acil dönüş yapın lütfen.

Sözlük

ayrı dünyaların insanıyız 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 umre 1 meydanı boş bulmak 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 salavat 1

Son Haberler

Türkiye dahil 50'den fazla ülkede bebek maması kriziBakan Yumaklı: 'Algıyı değil, suyu yönetin'3 ilde eğitime bir gün ara verildiTFF'den 489 isme Bahis soruşturmasında ceza!Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.