Eş Mazeretim Ortadan Kalkması


08 Ocak 2026 23:29
Eş Mazeretim Ortadan Kalkması

Esim 5 seneye yakın özel sektörde çalışıyordu ve son 2 sene önce bende 2023 yılında eş durumu tayiniyle yeni bir kuruma atandım ve yeni çıkan yönetmelikle her sene eşinin çalıştığına dair evrak istediler geçen sene bunu verdim ve bu sene de eşim hiçbir neden gösterilmeksizin işten çıkarıldı ve bakanlık benden yine evrak istedi ama ben eşimin işten cikarildigina dair bir yazı yazdım gönderdim ve burda bir düzen olusturmusken ve çocuklarım ufak bu kış günü beni tekrardan eski kurumuma geri gönderirler mi yardımcı olursanız sevinirim

