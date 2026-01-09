Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)


09 Ocak 2026 00:24
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)

Resmi gazetede yayımlanmış, hayırlı olsun.

Rotasyon gelmiş, bir öğretmen aynı kurumda en fazla 12 yıl çalışabilecekmiş.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/01/20260109-1.htm


Izmır45
Aday Memur
09 Ocak 2026 00:25

Kurumlar arası yeniden atama ve istifa sonrası dönüş geri mi geldi


nationalgeographic
Memur
09 Ocak 2026 00:43

Rotasyon maddesi önceki yönetmelikte de vardı ancak uygulanmıyordu.


kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 00:55

engelliğin devamı süresince resen atamadan istisna....

ya ben yurtdışı öğretmenliğe başvurdum da. (belli olsun bi sağlık raporu almak zorunda kalacam gibi düşündüğüm için ...yeni rapor yok)

engelli raporum 5 yıl hatta 6 yıl öncesine ait. yenilemessem ne olacak ? yoksa beni başka yere mi atayacaklar...?

göz gezdirdim yönetmeliğe ve engellilik durumum mebbise işlenmiş durumda halen.


ömer42
Genel Müdür
09 Ocak 2026 01:08

Öncekinde 8 yıl idi. Şimdi 12 yıl olarak değiştirilmiş hocam. Böyle olunca uygulanır belki.

Öztürktüzün
Aday Memur
09 Ocak 2026 01:09
hadi inşallah
kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 01:14

bakanlığın bu kadar uzun süre bazı gelişmelere sessiz kalmasının ardındaki sebep buymuş anlaşılan...


albatros361
Aday Memur
09 Ocak 2026 01:35

Evet kurumlararası yeniden atamadan da bahsediyor


muhalif çocuk
Memur
09 Ocak 2026 01:57
Belletmenlik puanı saçmalık. Benim kız kardeşim sırf hizmet puanı için formaliteden ayda 1 nöbet tutmuştu 2 puanı cebe indirmişti. Bizim şimdi o puanı alabilmemiz için 20 nöbet tutmamız gerek ki tam verseler bile 2,5 aya denk geliyor bu.

omur74
Aday Memur
09 Ocak 2026 02:33
Rotasyon eskidende vardı,uygulanmıyordu... tek fark resmi gazetede yayinlanip artık yürürlüğe girmesidir....hayırlısı olsun..

edebiyatci22
Başbakan Müsteşarı
09 Ocak 2026 02:40

Eylül tarihi itibariyle 12 yılini dolduran derken

2026 haziranda bile 12 yılını geçenler var onların ataması 2026Eylül sonrası mi olacak


omur74
Aday Memur
09 Ocak 2026 02:44
12 yıl dahil tüm öğretmenler rotasyona tabidir
edebiyatci22
Başbakan Müsteşarı
09 Ocak 2026 02:58

Yani aslında hocam anlatmak istediğim şey atama takvimindeki belirsizlik

Bugun rotasyon uygulanmaya konsa 2026 ağustosta mi olur atamalar yoksa 2026 Eylül sonrası mi çünkü eğim öğretim yılı sonunda diyor

nothingface
Aday Memur
09 Ocak 2026 03:08

12 senenin başlangıcını hangi tarih itibari ile alacaklar. Okula atandığı tarih mi yoksa Şu tarihten itibaren 12 sene diye bir durum var mı acaba Çünkü benim bildiğim bir okulda 15 seneden fazladır çalışan bir kaç tane hoca geçen dönem ikinci 4 ü uzatmayı verdik diyordu. Ben de düşünmüştüm, 15 senedir burdalar, nasıl rotasyona tabi olmuyorlar. 4 sene daha kalmak için dilekçeyi nasıl verebildiler diye


Talai
Aday Memur
09 Ocak 2026 07:09

Her sene yaz döneminde kontrol edilecek ve o senenin 1 Eylül tarihine kadar aynı okulda 12 yılını tamamlayan veya tamamlayacak olanlar tercihle veya re'sen başka okula geçecek.

Branşında bulunduğu ilçe grubunda çok fazla norm fazlası olan hizmet puanı yüksek öğretmenler tercih vermezlerse depoda bekleyecekler. Çünkü re'sen atamalar en düşük hizmet puanlı olandan başlayacak.

Mevcut durumda mazeret ataması ile gelen morm fazlası düşük puanlı öğretmenler depoda bekliyordu. Bu yönü ile bakılırsa rotasyon nasıl değerlendirilebilir bilmiyorum..


Yondaimeminato
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 09:21

Öğretmen yararından uzak tamamen mağduriyet yaratacak yönetmelik. Rotasyon kısmı uygulanırsa İl İçi atama ve norm fazlası öğretmelerin yer değişiminde küçükte olsa fayda sağlayabilir.


a1981
Müsteşar
09 Ocak 2026 10:18

Bazı okullarda 20 yıldan fazla çalışan öğretmenler var.

Bu öğretmenlerin biraz da başka okullarda çalışacak olması, yıllardır bir hareket olsun da tayin olmayım diye bekleyen öğretmenlerin yer değiştirmesi kötü mü?

12 yıl çok bile, 8 yılda bir öğretmen okul değiştirmeli bence..


bahtoman
Memur
09 Ocak 2026 13:31

zorunlu hizmete devam edilen okul için %50 artırımlı hizmet puanı artık verilmeyecekmi ?


bilinçlivatandas
Şef
09 Ocak 2026 13:43
rotasyon maddesi uygulanmayacakmış
