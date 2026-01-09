Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ocak 2026 Yeni Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği


09 Ocak 2026 00:24
Ocak 2026 Yeni Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Resmi gazetede yayımlanmış, hayırlı olsun.

Rotasyon gelmiş, bir öğretmen aynı kurumda en fazla 12 yıl çalışabilecekmiş.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/01/20260109-1.htm


Izmır45
Aday Memur
09 Ocak 2026 00:25

Kurumlar arası yeniden atama ve istifa sonrası dönüş geri mi geldi


nationalgeographic
Memur
09 Ocak 2026 00:43

Rotasyon maddesi önceki yönetmelikte de vardı ancak uygulanmıyordu.


kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 00:55

engelliğin devamı süresince resen atamadan istisna....

ya ben yurtdışı öğretmenliğe başvurdum da. (belli olsun bi sağlık raporu almak zorunda kalacam gibi düşündüğüm için ...yeni rapor yok)

engelli raporum 5 yıl hatta 6 yıl öncesine ait. yenilemessem ne olacak ? yoksa beni başka yere mi atayacaklar...?

göz gezdirdim yönetmeliğe ve engellilik durumum mebbise işlenmiş durumda halen.


ömer42
Genel Müdür
09 Ocak 2026 01:08

Öncekinde 8 yıl idi. Şimdi 12 yıl olarak değiştirilmiş hocam. Böyle olunca uygulanır belki.

nationalgeographic, 2 saat önce

Rotasyon maddesi önceki yönetmelikte de vardı ancak uygulanmıyordu.


Öztürktüzün
Aday Memur
09 Ocak 2026 01:09
hadi inşallah
Izmır45, 2 saat önce

Kurumlar arası yeniden atama ve istifa sonrası dönüş geri mi geldi


kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 01:14

bakanlığın bu kadar uzun süre bazı gelişmelere sessiz kalmasının ardındaki sebep buymuş anlaşılan...


albatros361
Aday Memur
09 Ocak 2026 01:35

Evet kurumlararası yeniden atamadan da bahsediyor


muhalif çocuk
Memur
09 Ocak 2026 01:57
Belletmenlik puanı saçmalık. Benim kız kardeşim sırf hizmet puanı için formaliteden ayda 1 nöbet tutmuştu 2 puanı cebe indirmişti. Bizim şimdi o puanı alabilmemiz için 20 nöbet tutmamız gerek ki tam verseler bile 2,5 aya denk geliyor bu.
