ateşten aldığım tencereyi kısa bir süre bekletip yanlışlıkla cep telefonumun üzerine koymuşum, ne ya


09 Ocak 2026 00:48
ateşten aldığım tencereyi kısa bir süre bekletip yanlışlıkla cep telefonumun üzerine koymuşum, ne ya

merhabalar,

ya ben makarna pişirdim gecenin bu saatinde canım makarna çekti, pişirip süzdüm sonra ateşte salçayı hafif kızdırıp üzerine makarnayı ekledim.

neyseciğime, çok çok kısa bir süre sonra bunu ben üzerine kağıt koyduğum xiaomi marka telefonumun üzerine koymuş olduğumu yaklaşık 15 dakka sonra farkedebildim. makarna çok lezzetliydi ama telefon baya ısınmış, cazz.

ben de alıp salona fayans zemin üzerine koydum. salon soğuk.

soru: sizce telefonumu yenilemeli miyim. telefonumu ağustosta almıştım.

teşekkürler.

