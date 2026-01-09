Memurlar için hayat kurtaran uygulama: Memur Defans

Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Arkadaşlar selam, kendi geliştirdiğim bir uygulamayı paylaşmak istiyorum: Memur Defans.

Olası bir idari soruşturma veya disiplin sürecinde "Savunmamı nasıl yazarım?" derdine son veriyor. Sizin yerinize mevzuatı tarayıp hazır savunma taslağı oluşturuyor. Resmi uygulama değil ama hayat kurtarıcı bir araç.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memur.defans

