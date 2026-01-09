Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

adalet bakanlığı


09 Ocak 2026 00:53
adalet bakanlığı
eş durumu tayini ile ilgili bir grup açıldı bilginize

Dytbiri
Aday Memur
09 Ocak 2026 00:54
şuan yaklaşık 200 kişi eş durumu tayini bekliyor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adalet Bakanlığı Eş TayiniMaaş Adaletsizliği Üzerine Adalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para YokEş TayiniGeçici Görevlendirme Uzatmak İçin Dilekçeadalet bakanlığı Adalet Hizmet SınıfıSendikaların yapması gereken işi yaptım, maaş adaletsizliğini şikayet ettimEş durumu tayiniİnfaz ve Koruma Memurları Özlük Hakları Tek Başlık Altında Toplanalım Lütfen

Sözlük

meydanı boş bulmak 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 günün filmi 1 salavat 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 umre 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1

Son Haberler

Ekol TV'ye 'kara para' iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldıCüneyt Özdemir sordu: Ankara'da sular neden kesiliyor?Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildiÖğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti?11 Ocak 2026 Tarihinde Yaş Haddini Dolduran, İkramiye Farkını Hangi Katsayıdan Alır?

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.