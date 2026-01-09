Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

09 Ocak 2026 01:19
Rötasyon Hayırlı Olsun
Rabbim hayırlara vesile kılsın. Çoktandır bir ihtiyaçtı. hissediliyordu. Bu değişimin eğitime katkı sunacağına eminim. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar..

kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 01:20

Rötasyon yazmışsınız hocam :)

hadi hayırlı olsun madem :)


konya29
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 01:37

Rotasyon yeni değil,ilk 2015'te geldi ama pek uygulanamadı.Şimdi ilgili yönetmelik maddesi içerik olarak daha donanımlı,ama uygulanır mı,bilemem...İnşallah uygulanır diyorum ama muhtemelen sendikalar itiraz edecektir yine


muhalif çocuk
Memur
09 Ocak 2026 01:53
Mezun olduğum lisede seminer alıyorum bazen. Meslekçilerin çoğu orada. Ben 2002 girişliyim. Benden 3 5 sene önce de oradalardı. Gerisini siz hesap edin.
