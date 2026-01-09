Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Türk Eğit Sen Gelişim Raporlarını Doldurmama Kararı Aldı


09 Ocak 2026 01:57
Türk Eğit Sen Gelişim Raporlarını Doldurmama Kararı Aldı

Türk Eğitim Sen'in sayfasından:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ?Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli? kapsamında uygulamaya konulan öğrenci gelişim raporlarıyla ilgili meri mevzuatımızda öğretmenlerin görev tanımları arasında bu tür kapsamlı raporların doldurulmasına dair açık bir düzenleme bulunmadığı, Anayasamızın 18. maddesinde düzenlenen ?Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.? hükmü uyarınca karşılığında herhangi bir ek ders veya ücret ödenmeksizin öğretmene yüklenen bu görevin hukuka aykırı olduğu, rapor içeriklerinin aşırı ayrıntılı olması nedeniyle öğretmenlerin asıl görevi olan eğitim-öğretim faaliyetlerine ayıracağı zamandan büyük ölçüde sarfiyat yapıldığı, mevcut yönetmeliklerde öğretmenlerin asli görevleri arasında yer almayan ve ek bir külfet niteliği taşıyan bu uygulamanın idari bir dayatmadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır.

Bu gerekçeler doğrultusunda Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak, öğretmenlerimizin üzerindeki gereksiz kırtasiyecilik ve angarya iş yükünün kaldırılması, hukuka aykırı uygulamanın sonlandırılması amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan üyemiz öğretmenlerin, 2025-2026 öğretim yılı sonuna kadar ?Öğrenci Gelişim Raporlarını? doldurmamalarına karar verilmiştir.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
09 Ocak 2026 02:01

Yönetici arkadaşlardan başlığı "Türk Eğitim Sen..." olarak düzeltmelerini rica ediyorum.

Önce başka bir siteden duyuru yapacaktım. Başlığı kopyaladım, orada yanlış yazılmış, gönderdikten sonra farkettim.

