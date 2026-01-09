Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Türk Eğitim Sen: Gelişim raporlarını doldurmama kararı aldık


09 Ocak 2026 01:57
Türk Eğitim Sen: Gelişim raporlarını doldurmama kararı aldık

Türk Eğitim Sen'in sayfasından:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ?Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli? kapsamında uygulamaya konulan öğrenci gelişim raporlarıyla ilgili meri mevzuatımızda öğretmenlerin görev tanımları arasında bu tür kapsamlı raporların doldurulmasına dair açık bir düzenleme bulunmadığı, Anayasamızın 18. maddesinde düzenlenen ?Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.? hükmü uyarınca karşılığında herhangi bir ek ders veya ücret ödenmeksizin öğretmene yüklenen bu görevin hukuka aykırı olduğu, rapor içeriklerinin aşırı ayrıntılı olması nedeniyle öğretmenlerin asıl görevi olan eğitim-öğretim faaliyetlerine ayıracağı zamandan büyük ölçüde sarfiyat yapıldığı, mevcut yönetmeliklerde öğretmenlerin asli görevleri arasında yer almayan ve ek bir külfet niteliği taşıyan bu uygulamanın idari bir dayatmadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır.

Bu gerekçeler doğrultusunda Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak, öğretmenlerimizin üzerindeki gereksiz kırtasiyecilik ve angarya iş yükünün kaldırılması, hukuka aykırı uygulamanın sonlandırılması amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan üyemiz öğretmenlerin, 2025-2026 öğretim yılı sonuna kadar ?Öğrenci Gelişim Raporlarını? doldurmamalarına karar verilmiştir.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
09 Ocak 2026 02:01

Yönetici arkadaşlardan başlığı "Türk Eğitim Sen..." olarak düzeltmelerini rica ediyorum.

Önce başka bir siteden duyuru yapacaktım. Başlığı kopyaladım, orada yanlış yazılmış, gönderdikten sonra farkettim.


muhalif çocuk
Memur
09 Ocak 2026 02:22
Bu sendikadan zamanında istifa ettiğim iyi olmuş. İyice turuncu sendikaya döndükleri gibi suni Gündem değiştiriyorlar. Ahbap oldukları siyasi partinin rolünü iyi bellemişler. Öğretmenin ve eğitimin asıl sorunları ile ilgilenmekten çok uzaklar.

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
09 Ocak 2026 10:48

Sendikaların işlevi zaten belli. Fakat hangisi ne yapmış onu da yazsak. Gündemin neyini değiştireceksin. Bu ünlülere yapılan operasyonlar değil. TV'ler de saatlerce konuşulmuyor da. Gündem devam ediyor.

Siyaset fazla müdahil oluyor, o konuda eleştirebilirim.

Burada sadece geç tepki vermelerini eleştirebilirim. Proje okullar meselesinde olduğu gibi. Onu da yazalım.

Türk Eğitim Sen üyesinin, 2025 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı?na Bağlı Özel Program Ve Proje Okuluna Öğretmen Atama işlemleri kapsamında elektronik başvuru ekranı üzerinden tercih ettiği okula atanmak istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin işlemi; İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2025/1136E.- 2025/2310K. Ve 27/11/2025 tarihli ilamıyla hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.

https://turkegitimsen.org.tr/storage/2025/12/istanbul_2idare_2025_2310.pdf

Gerekçe özeti: ...yapılan kıyaslamada, davacının yüksek lisans mezunu olması, başöğretmen unvanı sahibi olması, mesleki tecrübesinin fazla olması ve mesleği alanında iki adet Teknofest projesinde, bir adet Tübitak projesinde görev alması, yurt dışında gerçekleştirilen bir projeye katılım sağlaması, hizmet puanının daha yüksek olması, görevini yerine getirmede başarılı olmadığı yönünde bir tespit olmaması gibi sebeplerle yerine atanan öğretmenlerden ??

muhalif çocuk, 11 saat önce
Serdes
Aday Memur
09 Ocak 2026 11:34

Konu geçim sıkıntısı, yüksek kiralar, düşük maaşlar olması gerekirken dikkatleri başka yönlere çekiyorlar. Sendikacılık salonlarda konfor alanlarında yapılmaz.


berkaydal
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 11:46

Tes üyelerinde bu eylemi yapacak cesaret var mı acaba...


spock
Genel Müdür
09 Ocak 2026 12:15

Yahu zaten bakanlığın istediği istatistik şişirmek. Kimse kimseden gerçek rapor istemiyor.

Rapor yerine lorem ipsum dolor sit amet yazıp göndersen bir kişi bile "bu ne kardeşim" demez çok eminim.

Sonra diyecekler ki "bakın maarif model uyguladık 234359 tane öğrencimiz 234234 adet başarı sağladı" falan salak saçma sayılar uyduracaklar.

Adamlar enflasyonla oyuncak gibi oynuyor bunlar ne ki?


muhammet s
Aday Memur
09 Ocak 2026 12:38

AMAN NE GÜZEL AMAN NE ALA. BÜYÜK KARAR ALMIŞ TEBRİK EDERİZ. HAVAN SU DÖVSE DAHA İYİ SES GETİRİRDİ.

