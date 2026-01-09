Türk Eğitim Sen: Gelişim raporlarını doldurmama kararı aldık

Sendikaların işlevi zaten belli. Fakat hangisi ne yapmış onu da yazsak. Gündemin neyini değiştireceksin. Bu ünlülere yapılan operasyonlar değil. TV'ler de saatlerce konuşulmuyor da. Gündem devam ediyor.
Siyaset fazla müdahil oluyor, o konuda eleştirebilirim.
Burada sadece geç tepki vermelerini eleştirebilirim. Proje okullar meselesinde olduğu gibi. Onu da yazalım.
Türk Eğitim Sen üyesinin, 2025 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı?na Bağlı Özel Program Ve Proje Okuluna Öğretmen Atama işlemleri kapsamında elektronik başvuru ekranı üzerinden tercih ettiği okula atanmak istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin işlemi; İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2025/1136E.- 2025/2310K. Ve 27/11/2025 tarihli ilamıyla hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.
https://turkegitimsen.org.tr/storage/2025/12/istanbul_2idare_2025_2310.pdf
Gerekçe özeti: ...yapılan kıyaslamada, davacının yüksek lisans mezunu olması, başöğretmen unvanı sahibi olması, mesleki tecrübesinin fazla olması ve mesleği alanında iki adet Teknofest projesinde, bir adet Tübitak projesinde görev alması, yurt dışında gerçekleştirilen bir projeye katılım sağlaması, hizmet puanının daha yüksek olması, görevini yerine getirmede başarılı olmadığı yönünde bir tespit olmaması gibi sebeplerle yerine atanan öğretmenlerden ??
Sendikaların işlevi zaten belli. Fakat hangisi ne yapmış onu da yazsak. Gündemin neyini değiştireceksin. Bu ünlülere yapılan operasyonlar değil. TV'ler de saatlerce konuşulmuyor da. Gündem devam ediyor.
Siyaset fazla müdahil oluyor, o konuda eleştirebilirim.
Burada sadece geç tepki vermelerini eleştirebilirim. Proje okullar meselesinde olduğu gibi. Onu da yazalım.
Türk Eğitim Sen üyesinin, 2025 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı?na Bağlı Özel Program Ve Proje Okuluna Öğretmen Atama işlemleri kapsamında elektronik başvuru ekranı üzerinden tercih ettiği okula atanmak istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin işlemi; İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2025/1136E.- 2025/2310K. Ve 27/11/2025 tarihli ilamıyla hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.
https://turkegitimsen.org.tr/storage/2025/12/istanbul_2idare_2025_2310.pdf
Gerekçe özeti: ...yapılan kıyaslamada, davacının yüksek lisans mezunu olması, başöğretmen unvanı sahibi olması, mesleki tecrübesinin fazla olması ve mesleği alanında iki adet Teknofest projesinde, bir adet Tübitak projesinde görev alması, yurt dışında gerçekleştirilen bir projeye katılım sağlaması, hizmet puanının daha yüksek olması, görevini yerine getirmede başarılı olmadığı yönünde bir tespit olmaması gibi sebeplerle yerine atanan öğretmenlerden ??
, 11 saat önce
muhalif çocuk
Bu sendikadan zamanında istifa ettiğim iyi olmuş. İyice turuncu sendikaya döndükleri gibi suni Gündem değiştiriyorlar. Ahbap oldukları siyasi partinin rolünü iyi bellemişler. Öğretmenin ve eğitimin asıl sorunları ile ilgilenmekten çok uzaklar.