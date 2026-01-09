Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
12 aydan fazla izin ve il emrine çekilmek


09 Ocak 2026 06:18
12 aydan fazla izin ve il emrine çekilmek
merhabalar. dilekçemi dönemin başında 6 ay izin almak üzere yazmıştım ama şu an bu süreyi uzatıp 12 ay almam gerekiyor. Bu durumda il emrine mi çekiliyor Kadrom? ücretsiz izindl bitmeden dilekceyi 12 aya uzatmak suretiyle Yeni dilekçe verirsem ve bu süreyi kullanırsam mi Kadrom ile çekilir? bilgisi olan arkadaşım aydınlatırsa cok sevinirim.

