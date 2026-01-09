12 aydan fazla izin ve il emrine çekilmek

merhabalar. dilekçemi dönemin başında 6 ay izin almak üzere yazmıştım ama şu an bu süreyi uzatıp 12 ay almam gerekiyor. Bu durumda il emrine mi çekiliyor Kadrom? ücretsiz izindl bitmeden dilekceyi 12 aya uzatmak suretiyle Yeni dilekçe verirsem ve bu süreyi kullanırsam mi Kadrom ile çekilir? bilgisi olan arkadaşım aydınlatırsa cok sevinirim.

merhabalar. dilekçemi dönemin başında 6 ay izin almak üzere yazmıştım ama şu an bu süreyi uzatıp 12 ay almam gerekiyor. Bu durumda il emrine mi çekiliyor Kadrom? ücretsiz izindl bitmeden dilekceyi 12 aya uzatmak suretiyle Yeni dilekçe verirsem ve bu süreyi kullanırsam mi Kadrom ile çekilir? bilgisi olan arkadaşım aydınlatırsa cok sevinirim.