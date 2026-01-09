Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
12 aydan fazla ücretsiz izinde kadronun MEM'e alınması.


09 Ocak 2026 06:18
12 aydan fazla ücretsiz izinde kadronun MEM'e alınması.

merhabalar. dilekçemi dönemin başında 6 ay izin almak üzere yazmıştım ama şu an bu süreyi uzatıp 12 ay almam gerekiyor. Bu durumda il emrine mi çekiliyor Kadrom? ücretsiz izindl bitmeden dilekceyi 12 aya uzatmak suretiyle Yeni dilekçe verirsem ve bu süreyi kullanırsam mi Kadrom ile çekilir? bilgisi olan arkadaşım aydınlatırsa cok sevinirim.


Buskoc
Aday Memur
09 Ocak 2026 09:45
bilen arkadaşlar cevap verirse çok sevinirim

berkaydal
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 11:56

Milli eğitim müdürü inisiyatifinde. Çekebilir de çekmeyebilir de. O yüzden 12 değil iki kere 6 ay alın. Ya da 11 ay 20 gün falan.

Doğum sonrası izin ise 24 ay parça parça istediğiniz kadar alabilirsiniz zaten. 5 yıl sonrası isteğe bağlı ücretsiz ise zaten 6 aydan fazla alamazsınız. 6+6 alabilirsiniz.


Buskoc
Aday Memur
09 Ocak 2026 12:38
hocam 12 Aralıksız yazmayıp 6+6 yazarsak da cekiliyor muyuz il emrine ? arada baslama yapmadan 12 ay boyunca izin kullanirsak
berkaydal
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 13:15

6+6 yazamazsınız ki. 6 ay süreyle yazarsınız. Bitmeye yakın ikinci bir dilekçe ile yeniden 6 ay yazarsınız.

Buskoc
Aday Memur
09 Ocak 2026 13:25
anladım hocam. Yani bitmeye yakın bir dilekçe daha versem de Milli eğitim müdürünün inisiyatifine bağlı diyorsunuz. Teşekkür ederim cevaplarınız için
berkaydal
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 13:47

Hayır öyle bir şey demiyorum. Tek seferde 12 ay alırsanız MEM inisiyatifinde. Tek seferde Almazsanız kimse bir şey yapamaz. Parça parça alın. Doğum izni değilse zaten MEM kadrosuna çekilme ihtimaliniz yok. 6+6 alabilirsiniz. Tek seferde sadece doğum izninde 12 ay alabilirsiniz.

Hayır durumunuzu net şekilde anlatsanız tek seferde vereceğimiz cevap.

Buskoc
Aday Memur
09 Ocak 2026 13:54
anladım hocam teşekkür ederim
atahoca
Müsteşar Yardımcısı
09 Ocak 2026 22:32

Yeni yönetmeliğe bakmadım. Fakat proje okullarında doğum sonrası 6 ayı geçen izinlerde kadro gidiyordu.

berkaydal
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 23:32

Doğrudur hocam. Bizim burada sorulara cevap vermek için gösterdiğimiz çabayı soruların sahipleri asla göstermiyor. resmen buzlu camın arkasından görmeye çalışıyoruz.

Buskoc
Aday Memur
09 Ocak 2026 23:38
Ya hocam sorun sahibi benim sözünüz bana mi? ben de siz cevap verdiniz diye cok sevinmiştim. aslinda sizin gibi ben de cok araştırdım okudum. il kadrosuna çekildiğine dair emsal uygulamalar olmuş 12 ay veya daha fazla şeklinde izin dilekçe yazanlarda. Bunun Doğum sonrası 2 yil olan ücretsiz izinde uygulandığını duydum. Bu 5 yıldan sonra alınan izinde 12 şeklinde alırsak başımıza böyle.bisey gelir mi acaba diye buralara gelip sordum. ben bu iznin 6+6 ay şeklinde verildiğini de bilmiyordum İsteğe bağlı sanıyordum ve 12 ay bütün şeklinde alırsam sonucu ne olursa diye merak etmiştim. siz de cok guzel yazmışsınız buna da teşekkür ettim ama biraz kızmışsınız bana. kusura bakmayın neredeyse 3 yıldır ücretsiz izindeyim belki cümlelerim yeteri kadar anlaşılır olmamış biraz uzak kaldım yönetmelikten uygulamalardan. tekrardan teşekkür ederim değerli cevaplarınız icin. iyi aksamlar
berkaydal
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 23:45

Yok estağfurulah kızmadım. neden kızayım. Genel olaak burada arkadaşlar durumlarını net olarak ifade etmiyor. Mesela şöyle olsa ne olur diye soruyor. Cevaplıyoruz şöyle olur böyle olur. En sonunda meğer sözleşmeli olduğu için haktan faydalanmadığı ortaya çıkıyor. En başından ketum davranıyor arkadaşlar. tek tipmiş gibi. atahoca ile uzun zamandır buradayız. öyle genel larak yazdım.

