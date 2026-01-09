12 aydan fazla ücretsiz izinde kadronun MEM'e alınması.

Milli eğitim müdürü inisiyatifinde. Çekebilir de çekmeyebilir de. O yüzden 12 değil iki kere 6 ay alın. Ya da 11 ay 20 gün falan.

Doğum sonrası izin ise 24 ay parça parça istediğiniz kadar alabilirsiniz zaten. 5 yıl sonrası isteğe bağlı ücretsiz ise zaten 6 aydan fazla alamazsınız. 6+6 alabilirsiniz.