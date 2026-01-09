Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
EKPSS 4 yıl muhabbeti


09 Ocak 2026 09:51
EKPSS 4 yıl muhabbeti

merhaba ekpss ile atanan 4 yıl kurum değiştirme yapamıyormuş yapay zeka ile konuştum yok öyle bir şey dedi aslı nedir 2024 de giren ekpss ye 2028 e kadar geçerli kişi 2025 ocakta atansa sonra 2026 ekpss girip yeni puan alsa 2027 ocak alımında tercih yapıp kurum değiştiremez mi bu haberi ortaya atanlar neye göre kara verdi.


alali
09 Ocak 2026 10:42

mevcut memurluktan istifa edip atanılır diye biliyorum 2026 puanıyla


kutsiyet
Memur
09 Ocak 2026 10:52

istifaya gerek yok hocam bu 4 yıl ile ilgili resmi yazı var mı yeni puan almış ve tekrar tercih vermiş kurumlararası geçiş gibi oluyor ama yeni atama ile .

alali, 9 saat önce

mevcut memurluktan istifa edip atanılır diye biliyorum 2026 puanıyla

